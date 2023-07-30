«Очередной привет от старателей». Экологи Якутии вновь проверяют сообщения о загрязнении реки Ыллымах

Фото: Минэкологии Якутии

В субботу, 29 июля, в сети появилось новое видео с призывом обратить внимание на загрязнение реки Ыллымах в Алданском районе. В Минэкологии Якутии прокомментировали это сообщение.

«Спасите речку!»

На кадрах, снятых недалеко от местного метеопоста, видны мутные воды, из-за которых не видно дна.

— Очередной привет от старателей. Как видите, даже дно не пробивается. А сейчас интересно, какие байки будут рассказывать о том, что что-то размыло? Сейчас жара, где дети будут купаться? Где наши экологи? Спасите речку! — призывает автор видео.

Напомним, о загрязнении Ыллымаха уже сообщалось в начале июня. Тогда речь шла о районе ее слияния с рекой Тимптон. Обеспокоенный житель Алданского района также предположил, что в мутности вод виновны золотодобытчики. Спустя пару дней экологи, обследовав 5 притоков, пришли к выводу, что воды загрязнены сезонным паводком, размывающим берега ранее отработанных лицензионных участков.

Минэкологии Якутии: воздействия старателей не установлено

В воскресенье, 30 июля, в Минэкологии отчитались о том, что акваторию реки Ыллымах вновь осмотрели сотрудники Алданского государственного экологического комитета.

На фотографиях, опубликованных экологами, видно, как сильно отличаются воды реки от тех, что были на видео очевидца.

– При визуальном осмотре в зоне воздействия действующих лицензионных участков загрязнения водных объектов не установлено. Также дополнительно был осмотрен водный объект правый приток реки Левый Ыллымах и старый участок горных работ – ручей Привлекательный, – сообщается в пресс-релизе. Отмечается, что при визуальном осмотре вода чистая. При этом на данном участке заметили, что проводившиеся работы техники.

Все отобранные пробы воды будут доставлены в аккредитованную лабораторию. Результаты проб воды по этим двум водным объектам будут опубликованы позже.

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