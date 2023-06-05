В Алданском районе Якутии экологи обследовали реку Ыллымах на предмет загрязнения

Фото: скриншот видео
В соцсетях Якутии распространяется видеоролик о загрязнении реки Ыллымах в Алданском районе.
3-4 июня госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства провели выездное обследование реки Ыллымах с притоками, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.
Всего обследовано 5 притоков, отобраны пробы воды. Во всех обследованных притоках отмечается визуально загрязненная вода вследствие сезонного паводка.
«Высокий уровень воды отмечается во всех притоках, происходит размыв ранее отработанных лицензионных участков. В одном из притоков (ручей Сухой) установлен факт наличия действующего лицензионного участка», — говорится в сообщении.
По итогам лабораторных исследований будет принято процессуальное решение.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)
Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.