В Алданском районе Якутии экологи обследовали реку Ыллымах на предмет загрязнения

Фото: скриншот видео

В соцсетях Якутии распространяется видеоролик о загрязнении реки Ыллымах в Алданском районе.

3-4 июня госинспекторы Алданского комитета государственного экологического надзора и Восточно-Сибирского территориального управления Росрыболовства провели выездное обследование реки Ыллымах с притоками, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Всего обследовано 5 притоков, отобраны пробы воды. Во всех обследованных притоках отмечается визуально загрязненная вода вследствие сезонного паводка.

«Высокий уровень воды отмечается во всех притоках, происходит размыв ранее отработанных лицензионных участков. В одном из притоков (ручей Сухой) установлен факт наличия действующего лицензионного участка», — говорится в сообщении.

По итогам лабораторных исследований будет принято процессуальное решение.

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