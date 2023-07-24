«Его откачали». Как чувствует себя 3-летний мальчик, сутки блуждавший в Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

Стало известно состояние трехлетнего мальчика из Якутии, которого сутки искали спасатели и местные жители. Невероятная история выжившего в якутской Арктике ребенка вызвала большой резонанс.

Многие сразу вспомнили знаменитую на весь мир историю Карины Чикитовой, которая в почти таком же возрасте провела 12 дней в тайге, питаясь ягодами. С девочкой был ее щенок по имени Найда, именно благодаря умной собачке спасателям удалось отыскать малышку. Но разница между этими историями в местности, где потерялись дети.

Карина заблудилась в Олекминском районе, это юг Якутии с достаточно благоприятным климатом. Эвено-Бытантайский же район входит в арктическую зону. Заблудиться за полярным кругом даже на короткий срок опасно для жизни не только для такого крохи, но и для взрослого человека. Кроме встречи с дикими животными, можно просто-напросто замерзнуть даже летом. Днем здесь может стоять 20-градусное тепло, а ночью температура опускается ниже плюс 10 градусов.

Ребенок потерялся вечером 21 июля у села Кустур Эвено-Бытантайского района. Малыш гулял в сопровождении брата и сестры. Пока так и не удалось установить, при каких конкретно обстоятельствах он потерялся. Видимо, родители полагались на брата и сестру.

Фото: Служба спасения Якутии

Как только стало известно о пропаже мальчика, на поиски отправились родственники и знакомые. Всего на прочесывание леса вокруг села вышло 50 местных жителей. Но успехом их усилия не увенчались, поэтому в ночь на 22 июля из администрации села обратились в Службу спасения Якутии.

Также к поискам было решено привлечь вертолет «Полярных авиалиний» на котором из Батагая (это районный центр соседнего района) в Кустур вылетело восемь спасателей и шесть полицейских.

Как рассказывает пилот-инструктор Ми-8 Георгий Кузьмин, они почти два часа кружили вокруг села, вели поиски ребенка с воздуха и с земли. Через полтора часа, 22 июля около 18 часов вечера, по наводке воздушной поисковой группы, ребенка нашли в шести километрах от населенного пункта. Он забрел в болотистую местность и находился в бессознательном состоянии в воде.

Кстати, местные жители считают, что таким образом мальчик хотел защититься от полчищ комаров — погрузившись в воду по горло. Но это только предположение.

Фото: Служба спасения Якутии

Вертолет сел поблизости у дороги, спасатели забрали малыша и доставили его в местную амбулаторную больницу, где ему оказали первую медицинскую помощь. Однако мальчик не приходил в сознание, поэтому его отправили санрейсом на самолете Л-410 в соседний Верхоянский район, поселок Батагай.

Как рассказали в районной больнице Батагая, они смогли привести его в чувство.

– Мы его здесь откачали, отогрели, прокапали. Он пришел в сознание. И как только состояние стабилизировалось, его немедленно отправили в Якутск экстренным санрейсом на том же самолете Л-410 «Полярных авиалиний».

Фото: Служба спасения Якутии

Сейчас состояние мальчика стабильное, он в сознании и находится в Педиатрическом центре Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины Якутска.

– В настоящее время состояние стабильное, находится в пульмонологическом отделении. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сообщили «КП – Якутия» в Минздраве республики.

Выздоравливай малыш и больше не теряйся!

Фото: соцсети

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