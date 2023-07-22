«За рулем был пьяный мужчина, а не женщина». Очевидец смертельного ДТП с мотоциклистом в Якутске раскрыла подробности

Фото: ГИБДД по Якутии

В Якутске в ночь на 22 июля на перекрестке улица Ивана Кульбертинова и Птицевод произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 36-летний мужчина на мотоцикле.

Как ранее сообщила пресс-служба ГИБДД Якутии, 40-летняя женщина на Suzuki Escudo при повороте налево на улицу Птицевод не предоставила преимущество 36-летнему мотоциклисту на RACER, который ехал в прямом направлении. В результате произошло столкновение. Автомобиль буквально переехал мужчину, тот погиб на месте до приезда скорой помощи.

Фото: ГИБДД по Якутии

Водитель автомашины в результате ДТП не пострадала, была трезвой. В машине находились также два пассажира — 39-летний мужчина и двухлетний ребенок. Оба были пристегнуты и не пострадали. Так сообщает ГИБДД.

Однако свидетель наезда на мотоциклиста утверждает, что за рулем находилась не женщина, а пьяный мужчина. «КП – Якутия» связалась с очевидцем. Ее настоящее имя раскрывать не будем, назовем ее Натальей. Вот что она говорит:

– После того как машина сбила мотоциклиста, с водительской стороны вылез мужчина и стал осматривать свой автомобиль. Я увидела это, подбежала к нему и закричала: «почему вы смотрите на свою машину, ищите сбитого человека!». В момент удара мотоцикл отлетел в сторону, было темно, мы не видели, где находится сбитый мужчина. Я думала, он отлетел, как и мотоцикл. Мы не подозревали, что он находится прямо под автомобилем. На переднем пассажирском кресле сидела женщина. Она паниковала и кричала на якутском языке: «мы убили человека!».

Фото: ГИБДД по Якутии

Наталья говорит, что водитель хотел покинуть место ДТП и даже пытался уехать – так он трижды переехал раненного мужчину, который лежал под машиной. К этому времени Наталья уже вызвала скорую и полицию. И предупредила водителя, чтобы он не пытался сбежать, она все фиксирует на телефон.

Другими свидетелями столкновения стали двое детей на велосипедах. Наталья их окликнула и сказала, что вы тоже будете свидетелями, поищите, где сбитый мотоциклист. Лежащего под машиной мужчину они увидели только тогда, когда немного посветлело.

Девушка признается, что ее трясло из-за смертельного ДТП, а еще из-за опасения, что водитель может с ней что-то сделать как с нежеланным свидетелем.

– Он матерился на меня. Хотя едва на ногах стоял, настолько был пьян. Но не пытался отнять телефон или напасть. На мои крики и шум вышли люди из соседнего дома. Женщина увидела, что я ее снимаю, заблокировала дверь и пересела на водительскую сторону.

Фото предоставлено очевидцем

Свои показания Наталья дала приехавшему наряду ДПС, а затем участковому с 1-го отдела. В ГИБДД редакции сообщили, что материалы по факту ДТП передадут следователю, которому предстоит установить всю правду о столкновении, унесшим жизнь молодого мужчины.

Кстати, стало известно, что погибшим оказался мастер спорта РФ по вольной борьбе, мастер спорта Якутии по хапсагаю Денис Сивцев. Гражданская панихида состоится 24 июля 2023 года, понедельник, с 14:00 в траурном зале «Некрополь» (Сергеляхское шоссе, 5 км, д.2/8). Приносим свои соболезнования родным.

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