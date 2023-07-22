В Якутске при столкновении с машиной погиб 36-летний мотоциклист

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Якутске в ночь на 22 июля на перекрестке улица Ивана Кульбертинова и Птицевод произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

40-летняя женщина на Suzuki Escudo при повороте налево на улицу Птицевод не предоставила преимущество 36-летнему мотоциклисту на RACER, который ехал в прямом направлении. В результате произошло столкновение. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Suzuki Escudo имеет стаж вождения с 2009 года, ранее к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекалась, в результате ДТП не пострадала, была трезвой.

В салоне машины помимо водителя находились два пассажира — 39-летний мужчина и двухлетний ребенок. Оба были пристегнуты и не пострадали.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Мотоциклист имел стаж с 2009 года, в момент ДТП был в мотошлеме.

Все причины и обстоятельства ДТП выяснит следствие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.