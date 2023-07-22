В Якутске при столкновении с машиной погиб 36-летний мотоциклист

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
В Якутске в ночь на 22 июля на перекрестке улица Ивана Кульбертинова и Птицевод произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.
40-летняя женщина на Suzuki Escudo при повороте налево на улицу Птицевод не предоставила преимущество 36-летнему мотоциклисту на RACER, который ехал в прямом направлении. В результате произошло столкновение. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Водитель Suzuki Escudo имеет стаж вождения с 2009 года, ранее к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекалась, в результате ДТП не пострадала, была трезвой.
В салоне машины помимо водителя находились два пассажира — 39-летний мужчина и двухлетний ребенок. Оба были пристегнуты и не пострадали.
Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии
Мотоциклист имел стаж с 2009 года, в момент ДТП был в мотошлеме.
Все причины и обстоятельства ДТП выяснит следствие.
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