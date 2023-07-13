Медведь наведался на дачные участки в Томпонском районе Якутии

Фото: скриншот видео

В Томпонском районе Якутии вечером 12 июля на дачи «Заплава», расположенные в 7 километрах от поселка Хандыга, наведался медведь, сообщает газета «Томпонский вестник».

Хищник свободно зашел на участок, сломал детский бассейн, повалил бочки. Как говорят жители дач, это не первый раз, когда медведь заглядывает к ним, но в этот раз он пришел, когда в одной из крайних дач никого не было дома. Всего на этих дачных участках проживают в летнее время более пяти человек. Видео можно посмотреть здесь.

«Он разворотил весь дом и другие помещения, а в это время у соседей по даче была дома одна пожилая женщина, и медведь чудом не тронул ее. В этот день другие постояльцы дач были в поселке, кто по своим делам, кто на работе», — рассказывают дачники.

Медведь убежал, когда хозяин дачи резко ударил о железную емкость, после чего хозяин тайги удалился восвояси. Жители дачного участка надеются, что местные власти и экологические службы района примут меры для обеспечения безопасности жизни людей.

Ранее сообщалось, что в Томпонском районе у села Кескил бурый медведь преследует табун лошадей, а еще серьезно ранил кобылу и жеребенка. Экологи внесли предложение о его уничтожении путем отстрела. Сейчас идет процесс согласования этой процедуры.

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