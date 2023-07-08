В Алдане покончил с собой возможный свидетель трагедии на пожаре

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

В Алдане совершил суицид третий участник застолья в доме на улице Южная, которое закончилось пожаром и гибелью двух человек.

Пожар произошел ночью 7 июля на улице Южная – сгорел двухквартирный дом, погибло два человека. Из второй квартиры были эвакуированы четыре человека. В результате пожара одна квартира полностью сгорела, а также обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила 120 кв.м.

Как пишет «ТайгаПост», при пожаре погибли мужчина и женщина. Перед трагедией они выпивали алкоголь, а с ними был еще третий участник. Его опросили как свидетеля, но он заявил, что ушел домой до пожара. Однако издание утверждает, что у него были ожоги и следы от порезов, возможно, полученных при разбивании стекол.

– Свидетеля отпустили, но вскоре у полицейских к нему появились новые вопросы. Когда приехали к нему домой, то обнаружили тело – мужчина покончил с собой. По одной из версий, которую правоохранители пока не комментируют, на теле погибшей при пожаре женщины обнаружены колотые раны. Таким образом, свидетель автоматически переходил в разряд подозреваемых, – пишет ТайгаПост.

Обновление: однако, вскрытие показало, что мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом.

«КП – Якутия» удалось узнать, что у мужчины и раньше были суицидальные наклонности. В пресс-службе СУ СК РФ по Якутии подтвердили самоубийство мужчины и добавили, что ведется процессуальная проверка.

Какую роль он сыграл в трагедии? Действительно ли его замучила совесть или трагедия только подтолкнула его к пропасти? На эти вопросы пока нет ответа.

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