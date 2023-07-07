В Алдане сгорел двухквартирный дом, погибло два человека

Фото: ГУ МЧС по Якутии

7 июля ночью поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме по улице Южная, сообщает ГУ МЧС РФ по Якутии.

Фото: ГУ МЧС по Якутии

Пожарная команда прибыла через семь минут. К этому времени открытым огнем горела одна квартира. Из второй квартиры были эвакуированы четыре человека.

В результате пожара одна квартира полностью сгорела, а также обрушилась крыша. Общая площадь пожара составила 120 кв.м.

Фото: ГУ МЧС по Якутии

На месте тушения обнаружены тела двух погибших. Личности устанавливаются. А также выясняется причина, виновное лицо и ущерб. На тушение привлекались 15 человек личного состава и 4четыре единицы техники Алданского пожарно-спасательного отряда.

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