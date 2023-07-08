«Дешевле аналогов». В Якутске начнется выпуск инвалидных колясок на электроприводе

Фото: Петр ГАБЫШЕВ

Резидент Технопарка «Якутия» представил прототип инвалидных колясок с электродвигателем. «КП – Якутия» узнала, когда они появятся на отечественном рынке.

От идеи к разработке первого образца

Напомним, электровелосипеды собирают на «Якутском котловом заводе» под брендом «Зеленая энергия». По словам главного инженера Виталия Прокопьева, когда только планировали открывать производство двухколесного транспорта, то думали, что еще смогут собрать, и выбрали инвалидные коляски, которые будут приводиться в движение мотором, а не руками.

– На Ысыахе Туймаады к нам подходили люди, больше чем у половины из которых есть маломобильные родственники. Кто-то покупал для них коляски в Турции, кто-то заказывал из Казахстана. Они пожаловались, что постоянно разряжаются двигатели и запчасти невозможно найти. То есть большая потребность есть. Для родственников важен комфорт их близких, которым желают только лучшего, – отметил он.

Двигатель на 250 Вт и колеса закуплены в Китае, а саму раму собрали в Якутске. Кресло по типу автомобильного можно складывать, его положение регулируется, подножка убирается. Запас хода составляет 35-40 км в зависимости от скорости.

– Батарейки литий-железо-фосфатные – самые безопасные в наше время Не взрываются от физических повреждений, срок службы большой, дольше держат заряд, чем литий-ионные. Температурный диапазон гораздо шире: от минус 20 до плюс 40-50 градусов, – пояснил представитель компании.

Сейчас вес изделия составляет 50 кг, планируется уменьшить его до 20-30 кг, благодаря замене толстостенной стали на тонкостенную. Кроме того, производитель собирается установить более мощный двигатель в 500 Вт, а также оснастить коляски GPS-модулем, который будет оповещать родных о ее местонахождении. В зависимости от диагноза клиента можно будет подобрать различные комплектации.

– У знакомого отец использовал подобную коляску, ездил по своему району, в том числе в магазин, но проходимость у нее была низкая. В нашем изделии это учтено, оно способно преодолевать грунтовую сельскую дорогу и бездорожье, но грязь лучше объезжать.

По словам Виталия Прокопьева, в некоторых крупных зоопарках подобные кресла дают в аренду посетителям. Такая практика может появиться и в Якутске, считает он.

Цена и начало производства

Стоить такое чудо-техники будет от 180 тысяч рублей, что гораздо дешевле аналогов, стоимость которых равняется подержанному автомобилю.

– В России подобные коляски можно купить от 300 тысяч рублей, американского производства – 500 тысяч. Желающих продавать наши коляски много. Планируем реализовывать сами и с помощью дилерской сети.

Он добавил, что якутские инвалидные кресла появятся на рынке после сертификации как медицинского изделия. Процедура длится около 6 месяцев. С ним компания сможет участвовать в госзакупках.

Что там с электровелосипедами

Массовое производство электровелосипедов планировалось начать в 2022 году, но затем его старт перенесли на 2023 год. На данный момент выпуск все еще не запущен. Компания проходит процедуру вступления в ТОР «Якутия» в Кангалассах. Как только будет получен статус резидента, обещают запуститься.

Фото: Петр ГАБЫШЕВ

Тем временем успешно протестирован прицеп для велосипеда с двигателем.

– На Ысыахе Туймаады на велосипеде с прицепом помогли нескольким якутянам транспортировать вещи до парковки. Так сказать, успешно проверили в действии, – отметил Виталий Прокопьев.

По словам директора Технопарка «Якутия» Петра Габышева, это отличный вариант для сельской местности, чтобы перевозить, к примеру, дрова или бидоны.

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