Запуск массовой продажи электровелосипедов в Якутии так не состоялся. Разбираемся, почему

Летом 2022 года в республике должно было открыться массовое производство электрических велосипедов, но на рынке они так и не появились. «КП – Якутия» узнала, с чем связана задержка.

Как ранее мы писали, о сборке электрических велосипедов в Якутске заявляла компания «Саха Лепснеле». Недавно предприятие было переименовано в «Якутский котловой завод».

Специально для выпуска двухколесного транспорта на электрической тяге создана отдельная компания «Зеленая энергия», но пока массовый выпуск не стартовал, сообщил редакции главный инженер Виталий Прокопьев.

– Пока нет средств для закупа комплектующих, речь идет о двигателях, колесах и так далее. Предварительно мы посчитали, что для запуска требуется 5 миллионов рублей. А так все оборудование для производства уже есть. Наша команда полностью состоит из сотрудников «ЯКЗ». Наши партнеры – это якутяне, которые постоянно проживают в Китае и работают напрямую с поставщиками, – сказал он.

Для кого создаются якутские электровелосипеды?

Опытный образец собрали из того, что было, заодно решали, что подходит, а от чего лучше отказаться. К примеру, первый экземпляр выполнен из толстостенных труб, из-за которых велосипед выглядит громоздким, да еще и довольно тяжелым. В дальнейшем планируется собирать их из более тонких твердосплавных материалов. Как обещает производитель, это поможет облегчить транспорт до 45 килограмм, не теряя в прочности.

Трогаться велосипед может и с помощью педалей, и за счет двигателя на 750 ватт, который работает очень тихо. Расход аккумулятора 15 ампер в час, одного полного заряда хватит на 40 километров. Грузоподъемность до 250 килограмм.

Фото: KP.RU

Изначально предполагалось, что основными покупателями будут жители сельской местности. По словам главного инженера «Якутского котлового завода», их продукция идеальна для поездок по деревням, пригородам, и даже за ягодами в лес. Для комфортной езды по бездорожью сзади и спереди установлены амортизаторы.

В прошлом году нашелся еще один вариант сбыта.

– Мы участвовали в форуме ВЭФ, и там интерес к велосипедам проявила компания «Яндекс». Они хотят заказать их для своей курьерской службы. После этого мы разработали модель именно для этого направления, – отметил Виталий Прокопьев.

Он добавил, что без труда можно будет менять пассажирскую модель с дополнительным сиденьем на грузовую модификацию с багажником.

Цена и примерный срок начала продаж

В прошлом году электровелосипеды собирались продавать за 57 тысяч рублей, но сегодня его себестоимость изменилась из-за роста цен на импортные комплектующие. Теперь проектная цена одной такой железной лошадки около 70 тысяч рублей.

Планируется наладить дилерскую сеть, и товар в якутских магазинах может появиться уже этим летом.

– В лучшем случае велосипеды в продаже появятся с июля. Вся черновая работа, а именно сварка, сгибка труб и покраска, будет проходить на базе ЯКЗ, а чистая сборка будет производиться в помещении ТОР «Якутии» в Кангалассах, – заключил Прокопьев.

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