Троих призывников в Якутии осудили за взятки военкому

Военком Афанасий Захаров за деньги оформлял военные билеты. Фото: военный комиссариат Якутска

Вступили в силу приговоры Якутского городского суда в отношении троих жителей Якутии, давших взятки должностному лицу военного комиссариата Якутска.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Якутии, их выявили в период призывных компаний 2020-2022 годов. Они дали взятки в размере 120 тысяч, 110 тысяч и 210 тысяч рублей.

При этом следствием и судом установлено, что призывники каких-либо законных оснований для отсрочки от призыва на военную службу не имели. Денежные средства передали за освобождение их от призыва

на срочную военную службу с последующим получением военного билета.

Подсудимый Б. полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 360 000 рублей.

Обвиняемый С. приговорен к одному году в исправительной колонии общего режима.

Фигурант уголовного дела Т. приговорен к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящее время материалы уголовного дела в отношении взяткополучателя направлены в суд.

Напомним, что военкома Афанасия Захарова задержали ночью 27 июля 2022 года, а на следующий день поместили в СИЗО. Его подозревали в получении взяток и оформлении военных билетов за деньги.

Сам военком просил избрать в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста.

Однако суд отправил его под стражу в СИЗО с учетом показаний свидетеля, который заявил, что опасается за свою жизнь. Подельники Захарова были отправлены под домашний арест.

В итоге военком просидел под стражей до 21 марта 2023 года, пока его вдруг не выпустили под домашний арест. 21 апреля срок домашнего ареста был продлен.

Сейчас его дело рассматривается в Якутском горсуде. Первое заседание прошло 19 июня, а следующее назначено на 11 июля.

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