Власти Якутии: для спасения теплохода, севшего на мель, задействовано семь судов

Фото: скриншот видео оперштаба Якутии

После публикаций в СМИ Минтранс Якутии провел брифинг по ситуации с теплоходом. По словам, замминистра Семена Коркина, судно село на мель 15 июня из-за ошибки судоводителя на участке Киренск-Пеледуй.

– Для выполнения неотложных работ привлечены семь единиц судов: три буксира, два плавкрана и две баржи, которые находятся на месте происшествия. Частично проведена работа по перевалке техгруза и проводятся мероприятия по отгрузке продуктов питания.

На судне находится 3324 тонны различных грузов, включая 32 контейнера с 796 тоннами продуктами питания (макароны, мука, соль, консервы, напитки, кондитерские изделия, сахар), стройматериалы и комбикорм.

Если в ближайшее время судно не удастся вызволить, контейнеры будут вскрыты, а продукты перемещены на имеющийся флот. Как уточнили в администрации Олекминского района, запасы продуктов питания в населенных пунктах имеются.

Напомним, уже две недели теплоход и баржа, вышедшие из порта Осетрово стоят на мели в верховьях реки Лены. Суда ЛОРП везут более 30 контейнеров с продуктами предпринимателей из Олекминска. Продукты отгружены в апреле, срок их годности истекает через 4-5 месяцев с даты отгрузки.

Недавно теплоход и баржу пытались спасти с помощью плавкрана. Но спасательная операция не увенчалась успехом: плавкран тоже сел на мель.

Как сообщил «КП – Якутия» предприниматель Роман Стефанчук, ситуация может стать угрожающей – в Олекминске заканчиваются продукты, а контейнеры с продовольствием находятся в Осетрово и Якутске.

Гендиректор ЛОРП Сергей Ларионов так прокомментировал ситуацию:

– В виду меняющейся гидрологической обстановки определенные риски имеют место быть. Ситуация, связанная с обмелением участка реки, находится на контроле, все необходимые службы пароходства задействованы, вопросы решаются в рабочем порядке. Опыт в подобных ситуациях у пароходства есть, вопрос решаемый, груз будет доставлен до пункта назначения в ближайшее время.

Все грузополучатели оповещены. Согласно заключенным договорам, на судне скоропортящихся продуктов питания нет. Угрозы срыва поставки государственного заказа нет, также, как и безопасности жизнедеятельности республики – нет. По последним данным на обмелевшем участке прогнозируют рост уровня воды. На вечер 26 июня он составляет 475 см, наблюдается повышение на 26-47 см в день. Власти региона считают, что это положительно скажется на операции по высвобождению судна.

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