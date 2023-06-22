«Это работник конкурента». Подозреваемые в ночном проникновении в зоопарк Якутска и отравлении козы задержаны

Подозреваемые. Фото: «Зоополис»

Подозреваемых задержали, они признались, что пытались перелезть через забор и сбежали, когда их обнаружили, сообщили в мини-зоопарке «Зоополис» Якутска.

Напомним, во вторник, 20 июня, в мини-зоопарке рассказали, что кто-то пытался ночью пролезть в их дворик в городском парке культуры и отдыха и отравить единственного в Якутии кенгуру. Но отраву съела коза, она погибла.

Отраву съела коза. Фото: «Зоополис»

Представители зоопарка уже тогда сразу обвинили конкурентов в попытке избавиться от редкого животного, привлекавшего посетителей. Как выяснилось, их обвинения были небеспочвенны.

Один из подозреваемых — несовершеннолетний сотрудник зоопарка «Зооленд», расположенного напротив. Он работает ночным охранником и, как пишет «Зоополис», у него уже есть криминальное прошлое.

Криминалисты сняли отпечатки пальцев с забора, через который проникли непрошеные ночные гости. Фото: «Зоополис»

«Совершенно непонятна позиция представителя зоопарка "Зооленд" Маклашова. Или, наоборот, ясна. Зная о нашем заявлении в их адрес о ночном происшествии, он не поленился подойти лично и, витиевато жестикулируя пальцами, театрально прокричать, что мы ведем грязную игру. Написал встречное заявление о клевете. О том, что у них в эту ночь дежурил охранник под зарплату, а с ним было еще несколько человек их работников, он "скромно умолчал"», — обвинили конкурентов в «Зоополисе».

Они подчеркивают, что взломщики специально ждали, когда работники зоопарка уйдут, чтобы незамеченными проникнуть во двор.

Чемоданчик криминалиста. Фото: «Зоополис»

Редакция «КП — Якутия» пока не смогла дозвониться до «Зооленда». Мы опубликуем их комментарий, как только его получим.

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