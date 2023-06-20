Неизвестные ночью вломились в якутский зоопарк и отравили одно из животных

Место проникновения злоумышленников. Фото: "Зоополис"

Сотрудники якутского зоопарка «Зоополис» рассказали о ЧП, которое произошло минувшей ночью. Неизвестные вломились в зоопарк под покровом темноты и попытались отравить местного обитателя – кенгуру, единственного на всю Якутию. Однако вместо него отраву съела коза, которая скончалась на месте.

Как рассказали в зоопарке, проникновение со взломом было тщательно спланировано. Группа неизвестных дождалась пока работавшие допоздна сотрудники не покинут территорию, после чего, спустя буквально полчаса, начали свою операцию. Изначально взломщики собирались проделать дыру в заборе – они выкрутили шурупы и отогнули профлист. Однако на их пути встал дикообраз.

«Наша Аделька. Животное, ведущее преимущественно ночной образ жизни и явно недовольное покушением на ее территорию. Поскольку у них нет дикообраза, его явно испугались», – рассказали в «Зоополисе».

В итоге злоумышленники решили перелезть через забор сверху: они подтащили к забору бревно, по которому и забрались внутрь. В «Зоополисе» уверены, что мишенью взломщиков был карликовый кенгуру – к нему в загон бросили отраву. Однако быстрее оказалась коза, которая также находилась в загоне – она съела приманку и тем самым спасла кенгуру жизнь.

«На территории зоопарка мы оставили своего друга, когда заметили непонятное движение неподалеку. Он и опознал, и испугал иродов. Но про возможность отравления не подумал никто. Через 2 часа коза уже была в агонии с типичными признаками отравления», – добавили в зоопарке.

«Зоополис» в итоге вызвал полицию, следователи уже сняли отпечатки пальцев ночных гостей. Труп козы был сдан на токсикологическую экспертизу. В зоопарке уверены, что насолить им таким образом решили нечистоплотные конкуренты, и уже установили по всей территории видеокамеры.

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