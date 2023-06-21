Избивал мальчика до потери сознания: в Якутии работница магазина донесла на отчима-изверга, так как мать все отрицала

Марха. Фото: 2ГИС

Верховный суд Якутии рассказал подробности дела мархинского отчима-изверга, почти четыре года истязавшего своего пасынка.

Семья живет в пригородном микрорайоне Марха Якутска. Мать с сыном 2010 года рождения и ее сожитель, бывший зэк, освобожденный условно-досрочно. Они как-то жили так втроем до 2018 года, пока женщина не родила второго сына.

С тех пор для старшего ребенка наступили черные дни. Отчим стал поднимать на него руку по всякому поводу и без. Бил, потому что был пьян. Бил, потому что поссорился с его матерью. Бил, потому что ЕГО маленький сын заплакал или закапризничал. Дошло до того, что ребенок стал бояться играть с младшим братом.

Когда изверг впервые избил пасынка (в январе 2019 года), тому было девять лет. В ход тогда пошли кулаки и ноги. Мальчик часто ходил в школу с синяками. Это замечали знакомые, соседи, учителя и продавцы в магазине. Но на вопросы, откуда фингалы, он всегда отвечал, что упал или сам поранился. До смерти боялся отчима.

А ненависть мужчины росла с каждым годом, и избиения становились все более жестокими.

Остановить злодея удалось благодаря посторонней неравнодушной женщине — заведующей магазином, где ранее мать малолетнего потерпевшего работала продавщицей. Она видела избитого ребенка, но мать ей отвечала, что это он все сам ранится — ударился об косяк, упал и пр.

Женщина ей не поверила и в августе 2022 года анонимно сообщила в опеку. Изверг как-то узнал, кто на него донес. И стал ей угрожать. А мать продолжала все отрицать, вплоть до октября.

В октябре 2022 года сожитель избил ее ребенка еще более жестоко. Он ударил школьника головой об стену, а потом стал душить. Мальчик потерял сознание. Взрослый мужчина подождал, пока ребенок придет в себя, а потом продолжил бить. И только тогда до матери дошло, что ее старший сын может умереть.

Ночью, тайком она позвонила своей бывшей начальнице и шепотом рассказала о том, что случилось. После этого мужчину задержали.

31 марта Якутский городской суд отменил условно-досрочное освобождение и приговорил 36-летнего мужчину к семи годам колонии строгого режима. Верховный суд, рассмотрев материалы дела, оставил приговор без изменения, а жалобу об апелляции — без удовлетворения.

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