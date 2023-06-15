Избивал за баловство и непослушание. Жителя Мархи осудили за истязание пасынка

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приговор, вынесенный 31 марта ранее судимому за убийство жителю Мархи, вступил в законную силу, сообщает прокуратура Якутии.

Мужчина, осужденный Якутским горсудом на семь колонии строгого режима за истязание малолетнего ребенка, обжаловал приговор в Верховном суде Якутии. Однако приговор суда первой инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу.

35-летний бывший зек с января 2019 по октябрь 2022 года проживал с матерью мальчика 2010 года рождения и совместным ребенком 2018 года рождения в частном доме в поселке Марха возле Якутска.

Он невзлюбил своего пасынка и систематически избивал его. Бил по голове и по телу за незначительные проступки руками и ногами, а также чем под руку попадется. Свое поведение мужчина объяснял, что мальчик не слушается и балуется. Таким вот диким образом отчим-изверг хотел приучить ребенка к дисциплине и послушанию.

Конец этому положила предположительно мать ребенка, которая неоднократно видела следы избиения на теле ребенка и сообщила об этом в полицию. Почему предположительно? Потому что в релизе указана просто женщина без уточнения.

Сотрудники ПДН посетили жилье и после выяснения всех обстоятельств, было заведено уголовное дело. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.

Также следователи установили причины и условия, которые способствовали совершению преступления в отношении ребенка. В этой связи в органы внутренних дел и социальные службы направлены соответствующие представления об их устранении. Пострадавшему от действий отчима мальчику была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

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