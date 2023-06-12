В Якутии в День России выпал снег

В июне в Якутии выпал снег. Фото: https://t.me/neru_life1
Пока россияне по всей стране отмечают 12 июня в некоторых районах Якутии прошли снегопады.
В понедельник в сети появились совсем не летние видео и фото из разных уголков крупнейшего региона России. К примеру, осадки в виде белоснежных хлопьев выпали в булунском вахтовом прииске Молодо, который принадлежит компании «Алмазы Анабара».
Также кадрами июньских снегопадов поделились жители поселка Оленек и города Удачный.
Подобные картины наблюдаются также в арктическом поселке Тикси, сообщил заместитель начальника Якутского гидрометцентра Вячеслав Шехиров.
Так в понедельник, 12 июня, выглядит поселок Оленек. Фото: https://t.me/pryanaya_yakutia
Днем ранее синоптики предупреждало о неблагоприятных явлениях погоды почти по всему региону. На севере, юге, в центре прогнозировались ливни с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. На западном побережье Арктики температура воздуха ночью опускалась до -5° градусов, а днём прогревалась лишь до +5°.
Снегопад в селе Сиктях Булунского района. Фото: https://t.me/exostolicy
В ближайшие сутки непогода не отступит. В Алданском ,Нерюнгринском, Усть-Янском районах и на Колыме ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском и Амгинском районах прольются сильные дожди.
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