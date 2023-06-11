В понедельник Якутию накроют грозы с ливнями

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Синоптики Якутского УГМС предупреждают о грозах с ливнями и ветром в порывах до 15-20 м/с в понедельник, 12 июня.

Непогода накроет большую часть Якутии.

Этой ночью гроза будет бушевать в Мирнинском, Ленском, Олекминском, Нюрбинском, Сунтарском, Верхневилюйском, Вилюйском, Оленекском, Жиганском, Кобяйском, Горном, Намском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском и Усть-Янском районах.

А днем — в Якутске и пригородах, а также в в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Абыйском, Момском и Оймяконском районах.

Порывы до 20 м/с по шкале Бофорта означают очень крепкий ветер. Ломаются сучья деревьев, и идти против ветра очень трудно.

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