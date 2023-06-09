Сколько стоит кремация, как получить прах усопшего. Рассказываем, как будет работать крематорий Якутска

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Крематорий в Якутске наконец приступил к работе, в эти дни уже планируется первая кремация. Как мы и обещали, расскажем, что известно о ценах огненного погребения, правилах выдачи урн с прахом.

Цена погребения

Стоимость начинается от 40 тысяч рублей и может варьироваться в зависимости от дополнительных услуг. Для сравнения сейчас, по данным рынка ритуальных услуг в городе, средняя стоимость погребения, включая стоимость памятника, ограды и услуги подготовки тела к погребению, составляет 90-100 тысяч рублей.

В сутки учреждение сможет проводить до 10 кремаций, но если услуга будет пользоваться спросом, в крематории готовы поставить вторую печь.

Никаких посторонних вещей в теле и гробу

Кремация – дело сугубо добровольное. На нее отправят в случае, если так пожелал сам усопший и оставил соответствующее письмо или сказал в присутствии свидетелей. Если он не успел выразить последнюю волю, то это решение могут принять близкие родственники.

Прием тела умершего на кремацию осуществляется в деревянных, стандартных по размеру гробах (высота не более 50 см, ширина не более 70 см, длина не более 220 см). Но можно использовать и другие: картонные, бамбуковые, из лозы, разработанные специально для кремации.

В теле и гробу умершего не допускается наличие посторонних предметов, например: кардиостимуляторов, часов, изделий из стекла и металла, сотовых телефонов, бутылок с алкоголем, дефибрилляторов, искусственных цветов, зажигалок, газовых баллончиков. А также нельзя сжигать тело, где присутствуют силиконовые импланты. Их вытащат в морге.

Перед загрузкой гроба с телом в печь его проверяют с помощью металлоискателя. Мало ли, вдруг пропустили предметы, которые могут взорваться или расплавиться.

Почему вам могут отказать в кремации. Если:

– Нет соответствующих документов или личность умершего не была установлена.

– По факту смерти было заведено уголовное дело

– Смерть наступила из-за острой формы инфекционного или вирусного заболевания, а также радиоактивного излучения.

– В гробу лежат посторонние предметы, а вы отказались их убрать

– Гроб превышает допустимые габариты

Отметим, что кремировать можно не ранее чем через 24 часа после смерти.

А можно развеять прах над водой, как в кино?

Да, можно развеять его над водой или специально отведенных участках крематория. Можно вывезти его в другой город. Прах можно захоронить в любом другом месте: на общественном кладбище, в нише колумбария, в склепе и даже на приусадебном участке или оставить у себя на хранение.

Плановая выдача урны с прахом в течение семи рабочих дней. Срочная – не ранее чем через 4 часа.

При этом прах дорогого человека можно разделить между родственниками покойника, выдаются дополнительные урны (за дополнительную плату).

Прах кремированных хранится в течение одного года со дня кремации. После этого администрация имеет право захоронить прах без урны на месте для невостребованных прахов, которое отмечается общим памятником без указаний фамилий захороненных. После этого изъятие праха не допускается.

Колумбарий должны построить к концу года

Также к крематорию планируют отдельно пристроить колумбарий для хранения урн с прахом. Срок возведения – до конца этого года. Домашних животных, кстати, кремировать не дадут – в администрации посчитали, что сжигать тела людей и животных в одном учреждении будет неэтично.

В колумбарии можно будет создавать семейные (родовые) захоронения, зарезервировав ниши заранее.

А можно устроиться работать в крематорий?

Штат практически укомплектован. Но все желающие могут отправить резюме. Только учтите, что работа тяжелая, как в физическом, так и психологическом смысле. Предпочтение, скорее всего, будет отдаваться мужчинам. О размере зарплаты вам лучше уточнить у администрации учреждения.

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