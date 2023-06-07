В Якутске начал работать крематорий, первое огненное погребение проведут уже на днях

Фото: KP.RU
Свершилось! Первый крематорий в Якутске наконец начал свою работу. Его обещали открыть еще в декабре 2022 года, затем сроки неоднократно переносились. В последний раз его обещали открыть в апреле.
Среди причин задержки назывались проблемы с персоналом, так как специалисты с опытом из других регионов отказались приезжать и работать в Якутске. Поэтому пришлось набирать местные кадры и проводить соответствующее обучение. Кроме того, были сложности с оформлением необходимых документов.
И наконец, как стало известно «КП – Якутия», крематорий проведет свою первую кремацию уже на днях, 8-9 июня.
Скоро мы опубликуем подробную информацию о стоимости огненного погребения, правила выдачи урн с прахом, длительность прощания и другие интересные детали.
Ранее сообщалось, что одна кремация обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Учреждение сможет проводить до 10 кремаций в сутки, но если услуга будет пользоваться спросом, в крематории готовы поставить вторую печь.
Также к крематорию планируют отдельно пристроить колумбарий для хранения урн с прахом. Домашних животных, кстати, кремировать не дадут – посчитали, что сжигать тела людей и животных в одном учреждении будет неэтично.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Открытие первого крематория в Якутске снова перенесли (подробнее)
Домашних животных кремировать не будут. Крематорий в Якутске планируют ввести в декабре 2022 года (подробнее)