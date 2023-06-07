В Якутске начал работать крематорий, первое огненное погребение проведут уже на днях

Фото: KP.RU

Свершилось! Первый крематорий в Якутске наконец начал свою работу. Его обещали открыть еще в декабре 2022 года, затем сроки неоднократно переносились. В последний раз его обещали открыть в апреле.

Среди причин задержки назывались проблемы с персоналом, так как специалисты с опытом из других регионов отказались приезжать и работать в Якутске. Поэтому пришлось набирать местные кадры и проводить соответствующее обучение. Кроме того, были сложности с оформлением необходимых документов.

И наконец, как стало известно «КП – Якутия», крематорий проведет свою первую кремацию уже на днях, 8-9 июня.

Скоро мы опубликуем подробную информацию о стоимости огненного погребения, правила выдачи урн с прахом, длительность прощания и другие интересные детали.

Ранее сообщалось, что одна кремация обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Учреждение сможет проводить до 10 кремаций в сутки, но если услуга будет пользоваться спросом, в крематории готовы поставить вторую печь.

Также к крематорию планируют отдельно пристроить колумбарий для хранения урн с прахом. Домашних животных, кстати, кремировать не дадут – посчитали, что сжигать тела людей и животных в одном учреждении будет неэтично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Открытие первого крематория в Якутске снова перенесли (подробнее)

Домашних животных кремировать не будут. Крематорий в Якутске планируют ввести в декабре 2022 года (подробнее)