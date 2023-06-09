В Якутии спасли косулю, застрявшую в калитке Музея Учителя

Фото: Департамент ветеринарии Якутии

Торчащая между прутьев белая попка косули, застрявшей в калитке Музея Учителя, встретила сотрудников Вилюйского педагогического колледжа рано утром 7 июня (музей находится на территории колледжа).

Шокированные работники вызвали ветеринаров. На место прибыли ветврач Прокопий Николаев с водителем Андреем Маныкиным, передает департамент ветеринарии Якутии.

Копытное вызволили и отвезли в виварий. Там пациента осмотрели. Животное успело пораниться. Раны обработали.

После чего, завязав косуле глаза и ножки, отвезли в лес, где ее выпустили на волю.

Измятая и потрепанная, она взглянула в последний раз на своих спасителей и ускакала прочь в тайгу, в сторону села Чочу. Надеемся, там нет ограждений из прутьев. (Видео для читателей Дзена — здесь).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.