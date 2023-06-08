Полиция Якутска завела дела о хулиганстве на участников «разборки в стиле 90-х»

Фото и видео: "Кримякутия"

В якутской полиции сообщили о задержании двух участников жесткой потасовки. Она произошла накануне на улице Лермонтова: несколько мужчин выскочили из авто и набросились на водителя другой машины, избили его до бессознательного состояния и уехали в неизвестном направлении.

Местные жители, ставшие очевидцами драки, вызвали полицию. Правоохранителям удалось задержать похитителей в районе рынка «Манньыттаах». Пострадавшего мужчину с ушибами направили в медучреждение. Также полицейские задержали двух человек, несмотря на то, что по рассказам свидетелей, нападавших было больше.

«В настоящее время полицейскими задержаны двое ранее не судимых мужчины 1993 г.р. и 2001 г.р. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Предварительное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения», – добавили в МВД.

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