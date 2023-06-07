Избили и похитили. В Якутске произошли «разборки в стиле 90-х»

Фото: скриншот видео

В Якутске утром 7 июня жители дома по улице Лермонтова, 45 стали свидетелями жестокого избиения человека с последующим похищением, сообщает паблик «КримЯкутия».

Во дворе дома несколько полуголых мужчин, выйдя из синего седана, набросились на водителя белой Subaru Impreza и избили его до бессознательного состояния. В машине также находились несколько пассажиров-мужчин, им удалось сбежать от расправы. Затем агрессоры разбили лобовое стекло «Импрезы», выбросили его, затолкали водителя в отключке в машину и уехали в неизвестном направлении.

Фото: скриншот видео

Жильцы дома вызвали полицию. Позже стало известно, что машину похитителей задержали у рынка «Манньыттаах».

Фото: t.me/crimyakutiaru

«Полицейскими МУ МВД России „Якутское“ задержаны участники инцидента, произошедшего на улице Лермонтова. Проводится проверка», — говорится в официальном заявлении МВД.

О причинах, приведших к столь чудовищной «разборке» и состоянии здоровья избитого человека пока не сообщается.

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