Открытие первого крематория в Якутске снова перенесли

Фото: KP.RU

Мы ранее писали, что открытие первого в Якутии крематория, ранее запланированного на конец января, перенесли на конец февраля.

Но теперь называется новый срок – начало апреля. С чем это связано, неизвестно. Ранее задержка была связана с набором персонала, так как специалисты с опытом из других регионов отказались приезжать и работать в Якутске. Поэтому пришлось набирать местные кадры и проводить соответствующее обучение.

По нашим данным, сейчас персонал набран, внутри все готово к работе. Так как это коммерческий объект, поэтому решение об открытии принимает владелец предприятия.

Напомним, что одна кремация обойдется примерно в 30 тысяч рублей. Учреждение сможет проводить до 10 кремаций в сутки, но если услуга будет пользоваться спросом, в крематории готовы поставить вторую печь.

Также к крематорию планируют отдельно пристроить колумбарий для хранения урн с прахом. Домашних животных, кстати, кремировать не дадут – в администрации посчитали, что сжигать тела людей и животных в одном учреждении будет неэтично.

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