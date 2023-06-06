В якутском селе Чурапча град побил огород. Хозяин побежал спасать свою собаку

Фото: «Пряная Якутия»

В понедельник, 5 июня, в селе Чурапча в Якутии выпал град. Один из жителей села заснял его на видео и прислал в телеграм-канал «Пряная Якутия».

Сыплющиеся с неба кусочки льда молотят по крыше и всему, что не укрыто под ней.

Мужчина на видео с криками «Айка!» (междометие, выражающее боль, как «Ой, больно!») побежал спасать свою собаку. Пес лежит на привязи под градом. Стоило хозяину его отвязать, как собакен отряхнулся и рванул к дому.

За ним устремился и сам мужчина с неизменным «Айка!». Видимо, завтра он проснется с синяками. По пути хозяин дома с горечью отметил, что огород побит. (Видео для читателей Дзена — здесь).

Видео обрывается громким криком. Что же заметил автор видео? Может, своих коров, отчаянно бегущих под градом домой?

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