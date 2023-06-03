«Это какой-то сюрреалистичный сон». В пыльном Якутске подметают сухую землю

Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

Якутянка Анастасия Груздева, прославившаяся на весь мир селфи со снежными ресницами, в последнее время переключилась на проблемы благоустройства своего родного города — Якутска и Якутии в целом.

Девушка часто публикует в своем телеграм-канале различные фотографии, комментируя их с точки зрения простого обывателя.

3 июня Анастасию глубоко поразила картина того, как в Якутске рабочие подметают пыль на земле.

«Это какой-то сюрреалистичный сон, в котором пылесосят водостоки, красят бордюры, а теперь ещё подметают пыль на земле. Дальше только покраска деревьев. Пыль на тротуаре: „А я, а как же я?“», — сыронизировала Анастасия.

Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

Также днем ранее девушка опубликовала фотографию грязного тротуара, с сарказмом назвав грязь «специальным защитным покрытием».

Фото: Анастасия ГРУЗДЕВА

«Оно помогает поддерживать тротуарную плитку в целостности, а так же скрепляет плитки друг с другом, что впоследствии увеличит срок эксплуатации покрытия», — добавила блогер.

Анастасия Груздева, помимо снежного селфи, известна также фотографиями в стиле ню: тогда девушка призвала любить себя и не делить тела на красивые и некрасивые. Кроме того, лет пять назад якутянка снова ошарашила интернет, опубликовав фото, как на ее лице сидят десятки комаров.

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