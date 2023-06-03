В Якутске из-за перекрытия улиц у торгового центра «Вавилон» изменятся схемы движения семи автобусных маршрутов

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

У торгового центра «Вавилон» на улицах Лермонтова и Петра Алексеева проведут работы по замене газопровода низкого давления, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

С 5 до 9 июня будет перекрыта улица Лермонтова, с 10 по 12 июня — улица Петра Алексеева.

Маршрутные автобусы №2, №5, №7, №8, №15, №19 и №41 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объездов.

С 5 по 12 июня

Маршрут №2 с 5 по 9 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №7 с 5 по 9 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №19 с 5 по 9 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №41 с 5 по 9 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 10 по 12 июня

Маршрут №5 с 10 по 12 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №8 с 10 по 12 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Маршрут №15 с 10 по 12 июня. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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