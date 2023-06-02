Жители села Майя в Якутии спасли упавшую в септик корову

Фото: «Эркээйи»

Вечером около 21 часа 1 июня на Майинской улице в селе Майя Мегино-Кангаласского района корова упала в септик 50-квартирного жилого дома, сообщила местная газета «Эркээйи».

Следует отметить, что септик огорожен оградкой, правда не особо высокой. Буренка легко махнула через нее, чтобы пощипать зеленую травку внутри. Затем, видимо, оступилась и свалилась в вонючую кашу.

Вытаскивали ее оттуда всем миром: приехала и администрация, и пожарные, и жильцы близлежащих домов, и предприниматель со спецтехникой.

Наконец с помощью манипулятора рогатую подняли на поверхность.

Ароматы она, наверно, источала страшные. Хозяевам придется хорошенько отмыть свою скотину, преждем чем начать доить.

А эту корову теперь знают все в округе.

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