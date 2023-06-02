Суд взыскал с якутской тамады Нюргуши компенсацию морального вреда

Фото: социальные сети Нюргуши

Якутский горсуд 31 мая вынес решение по делу популярной тамады и ведущей корпоративов Нюргуяны Сыроватской, более известной как Нюргуша.

Как мы писали ранее, на Нюргушу подала иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью певица Зоя Потапова. Ранее Потапова и Сыроватская отказались комментировать этот иск.

Суд взыскал с Сыроватской в пользу Потаповой компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Верховном суде Якутии. Какую сумму изначально запросила Потапова в своем иске, неизвестно.

В октябре мы писали, что иск был подан Потаповой в августе 2022 года. Первое судебное заседание прошло только 27 сентября, а уже на втором заседании 6 октября было принято решение приостановить производство в связи с назначением судом экспертизы. Суть экспертизы не раскрывалась. Судебные заседания возобновились только в мае этого года.

Иск может быть связан с последствиями ДТП

Есть основания предполагать, что иск может быть связан с дорожным инцидентом, который произошел 19 июля 2021 года. Тогда на пляже Хотун Мааччыйа около поселка Нижний Бестях произошло ДТП, где пострадала женщина. Рано утром 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lexus NX200, следуя по проселочной дороге, совершила наезд на женщину 35 лет.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу села Майя с закрытым переломом тазобедренного сустава (обеих лонных костей и седалищной кости справа) и травматическим шоком.

Свидетели происшествия заявили инспекторам ГИБДД, что женщина-пешеход внезапно выбежала из лесного массива на дорогу с левой стороны. Водитель Lexus была в салоне одна, у нее не выявили факт употребления алкогольных напитков.

По данным издания News.Ykt.Ru, речь шла об известной блогерше-тамаде Нюргуяне Сыроватской — Нюргуше (водитель) и ее коллеге по ремеслу, певице Зое Потаповой (пострадавшая). Обе женщины и тогда уже отказались комментировать инцидент.

Не в первый раз

Нюргуша уже не в первый раз попадает в скандалы, связанные с нанесением ущерба здоровью. Например, в 2018 году ее заподозрили в избиении визажиста Кристины Кириллиной, хотя позже Кириллина выпустила опровержение и опровергла причастность Сыроватской к рукоприкладству.

Тем не менее Якутский городской суд признал Сыроватскую виновной в избиении Кириллиной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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