На известную якутскую тамаду Нюргушу подали иск с требованием компенсации морального вреда

Тамада Нюргуша. Фото: соцсети Нюргуяны Сыроватской

В Якутском горсуде рассматривается иск о возмещении ущерба и компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

Согласно судебной картотеке, иск подала Зоя Потапова, а в роли ответчика выступает популярная тамада и ведущая корпоративов Нюргуяна Сыроватская, более известная как Нюргуша. Что известно об этом иске?

Производство по делу приостановлено

Иск был подан Потаповой в августе этого года. Однако первое судебное заседание прошло только 27 сентября. Второе заседание прошло 6 октября, на нем было принято решение приостановить производство в связи с назначением судом экспертизы. Суть экспертизы не раскрывается.

«КП – Якутия» пыталась выяснить подробности иска у медийных персонажей, однако, они обе отказались его комментировать.

– Нет, это неправда! – заявила Нюргуша и сразу бросила трубку.

– О нет, спасибо, не надо, – похожим образом отреагировала истец Зоя Потапова и также прервала разговор.

Последствия ДТП?

Есть основания предполагать, что иск может быть связан с дорожным инцидентом, который произошел в июле прошлого года.

Напомним, 19 июля на пляже Хотун Мааччыйа около поселка Нижний Бестях произошло ДТП, где пострадала женщина. Рано утром 38-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Lexus NX200, следуя по проселочной дороге, совершила наезд на женщину 35 лет.

То самое злосчастное ДТП возле пляжа Хотун Маччыйа. Фото: ГИБДД по Якутии

Пострадавшая была госпитализирована в больницу села Майя с закрытым переломом тазобедренного сустава (обеих лонных костей и седалищной кости справа) и травматическим шоком.

Свидетели происшествия заявили инспекторам ГИБДД, что женщина-пешеход внезапно выбежала из лесного массива на дорогу с левой стороны. Водитель Lexus была в салоне одна, у нее не выявили факт употребления алкогольных напитков.

По данным издания News.Ykt.Ru, речь шла об известной блогерше-тамаде Нюргуяне Сыроватской — Нюргуше (водитель) и ее коллеге по ремеслу, певице Зое Потаповой (пострадавшая). Обе женщины и тогда уже отказались комментировать инцидент.

Справка КП:

Нюргуша уже не в первый раз попадает в скандалы, связанные с нанесением ущерба здоровью. Например, в 2018 году ее заподозрили в избиении визажиста Кристины Кириллиной, хотя позже Кириллина выпустила опровержение и опровергла причастность Сыроватской к рукоприкладству.

Тем не менее Якутский городской суд признал Сыроватскую виновной в избиении Кириллиной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

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