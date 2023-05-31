«Состоит на учете у психиатра». Стали известны подробности задержания неадеквата, который ломился в детский сад в Якутске

Фото: «КримЯкутия»

В МВД Якутии поделились с «КП-Якутия» подробностями задержания неадекватного мужчины возле одного из детских садов Якутска.

Напомним, инцидент произошел 29 мая. Сотрудникам детсада пришлось вызвать Росгвардию: по их словам, буйный мужчина пытался попасть к детям и оказал активное сопротивление росгвардейцам.

Ранее также сообщалось, что мужчина был пьян и демонстрировал свои половые органы. Однако в полиции опровергли эти сообщения.

«В тот же день в полицию поступило заявление от работника детского сада, расположенного на улице Заводской. Мужчина, находясь на территории детского дошкольного учреждения, кричал, махал руками, вел себя неадекватно», — добавили в МВД.

Отмечается, что 32-летний мужчина не был пьян, а состоит на учете врача-психиатра. В заявлении также не указано, что он показывал свои гениталии. Кроме того, буян является инвалидом — у него имеются зажившие ожоги 85% тела.

Сейчас полиция проводит проверку по факту инцидента.

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