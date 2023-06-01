Геодезисты встретили двух медведей в якутской тайге и попытались прогнать их громким звуком

Фото: скриншот видео

В соцсетях и пабликах распространяется видео, снятое где-то в якутской тайге. На нем неизвестные мужчины, как утверждается геодезисты, пытаются прогнать чрезмерно любопытного медведя.

Мужчины встретили двух мишек. Один не стал приближаться к людям в машине. Но второй проявил пугающую настойчивость поближе познакомиться с гостями.

Тогда водитель резко нажал на педаль газа. Внезапный рев двигателя застал косолапого врасплох, и он от неожиданности даже присел. А затем отбежал подальше. Но тут же любопытство снова погнало его вперед к людям. (Видео для подписчиков Дзена — по ссылке).

Предполагают, что это, возможно, медвежата-пестуны. Так как они сравнительно небольшого роста. Тем не менее они остаются хозяевами тайги и представляют угрозу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.