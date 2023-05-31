В Якутии спасенного одинокого лебедя выпустили на волю после зимы

Фото: «Алмазный край»

Несколькими месяцами ранее на территории города Ленска нашли одинокого лебедя-кликуна. Он был ослаблен, отбился от стаи и не мог лететь на юг вместе с сородичами, передает «Алмазный край».

Белого красавца поймали и отправили в природный парк «Живые алмазы Якутии». Там за ним ухаживали и присматривали всю зиму.

Наконец в конце мая уже окрепшую птицу выпустили на волю.

Сотрудники парка, ставшие лебедю временными опекунами, желают ему найти себе пару, создать семью, а осенью благополучно отправиться на юг.

Также в этот день вместе с кликуном на волю выпустили еще пару уток. Это краснокнижный красноголовый нырок и хохлатая чернеть. Она попали в парк осенью, в начале ледостава: тоже не могли улететь в теплые края.

Уточки с комфортом перезимовали в парке и теперь отправились в свободное плаванье.

Работники предполагают, что, возможно, они не захотят улетать далеко от своей «гостиницы с полным обслуживанием». И раскидали на всякий случай на берегу корм.

Хохлатая чернеть. Фото: «Алмазный край»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лосенка, чью маму задрал медведь, поселили в природном парке Якутии (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.