«Буйный и пьяный». В Якутске задержали неадеквата, который ломился в детский сад

Фото и видео: "Кримякутия"

В Якутске бойцам Росгвардии пришлось применить силу, чтобы задержать неадеквата возле детского сада. Тревогу подняли сотрудники учреждения: по их словам, буйный мужчина пытался попасть к детям. На вызов вовремя отреагировали силовые службы, но мужчина решил не сдаваться без боя.

История началась еще вчера, 29 мая. Ряд источников в соцсетях начал распространять информацию, что в районе Кирзавода поймали педофила: тот якобы пробрался к детскому саду и прилюдно мастурбировал.

Мужчину якобы пытался прогнать вооружившийся шваброй повар, с которым у него завязалась драка. Однако сотрудник детсада не справился с маньяком, и тогда на помощь подоспели вызванные росгвардейцы, которые ударили незваного гостя шокером. Из-за этого он, по данным некоторых комментаторов, непроизвольно опорожнился.

Редакция «КП-Якутия» обратилась в Росгвардию, чтобы пролить свет на эту историю. В ведомстве рассказали, что детский сад действительно находится под охраной росгвардейцев, однако в остальном история оказалась сильно приукрашенной.

Якутянин по какой-то причине пытался вломиться на территорию детского сада, но его не пустил охранник. Поняв, что дело может принять неприятный поворот, сотрудник нажал тревожную кнопку и вызвал Росгвардию.

По данным Росгвардии, на момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя буйно и оказывал сопротивление. Также в Росгвардии заявили, что сотрудники не применяли электрошокер.

Оценку действиям задержанного после результатов проверки дадут сотрудники МВД.

В сети можно найти видео с задержанием мужчины от случайных очевидцев. Съемка начинается с момента, когда росгвардейцы, видимо, уже «успокоили» мужчину, который почему-то одет по летнему – в шорты или длинные трусы, и без обуви. Рядом стоит несколько бутылок из-под алкоголя, видимо принадлежавших задержанному. Когда полицейские грузили якутянина в УАЗик, было заметно, что он едва держится на ногах. После задержания неадеквата доставили в отдел полиции.

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