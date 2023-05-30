«Для вас я есть». Жители Якутска благодарят основательницу социальной столовой Ирину Гузову и делятся своими историями знакомства с ней

Фото: Ирина Гузова

Говорят, то, как жил человек, определяет то, каким его запомнят после смерти. Жила в Якутске такая женщина, Ирина Борисовна Гузова. С сердцем ангела и волей льва.

Про Ирину Борисовну в Якутске не знают, наверно, только дети. Родилась она не здесь, а в соседней, Амурской области. Переехала сюда еще в раннем детстве с родителями. Здесь выросла и полюбила этот город и его жителей. Так сильно, что отдала им все, что имела.

В августе 2017 года она открыла бесплатную столовую. Взяла под свое крыло самых слабых и незащищенных членов общества — одиноких стариков, инвалидов, многодетные семьи, малоимущих и немощных со всего города. Кто знает, сколько у нее было подопечных? Несколько лет она их оберегала. Распродала все, что у нее было — квартиру, дорогие золотые украшения, лишь бы социальная столовая не закрылась, чтобы нуждающимся было где покушать.

Даже четвертая стадия онкологии не остановила эту сильную женщину. «Буду работать до последнего» были ее слова перед концом.

Утром в субботу, 6 мая 2023 года, Ирины Борисовны не стало. Она не дожила три дня до любимого праздника, 9 Мая, к которому очень готовилась. Ей было 64 года.

Те, кому она помогала, кто был ее другом, и даже те, кто не был с ней лично знаком, хотят передать ей свое спасибо и рассказать о ней другим, чтобы люди помнили, что жила в этом городе такая удивительная женщина.

И пусть эта статья будет ей своеобразным памятником в бескрайнем интернете.

«Если бы не Вы, я бы в городе не выжила»

Александра К. переехала в Якутск с пятью детьми несколько лет назад. Старшая дочка окончила школу и должна была поступать в университет. Мама не смогла отпустить ее одну и перевезла в столицу всю семью.

«Мы же из улуса, и город для нас непознанное место. Как я могла ее отпустить одну? Было очень трудно. Есть было нечего: холодильник открываю, а там мышь повесилась. И тут в ватсап-группе многодетных кто-то скинул про Ирину Борисовну. Я посмотрела и подумала: неужели такое бывает? Думала сперва, что мэрия содержит, а оказалось, человек сам, на собственные деньги.

И вот я ей написала. А она: приходи с посудой, конечно, мы тебе поможем. Я пришла, захожу, а тут огро-омная очередь отсюда и во-он дотуда, и за столами сидят люди. Смотрю: а там инвалиды, дедушки-бабушки, беспомощные люди. Смотрю и думаю: я же с руками и ногами, что мне здесь делать? И ушла. Написала Ирине Борисовне: «Спасибо, но я ничего не взяла, потому что есть люди, оказывается, которые хуже меня живут. Извините меня, пожалуйста». А она меня все уговаривала: ты ведь тоже многодетная, ты одна, я же для вас это делаю.

Я мыла подъезды, мыла посуду, работала горничной в гостинице. Растила детей. И издалека наблюдала за столовой. А Ирина Борисовна все время спрашивала, как у меня дела, звала в столовую. Но я отказывалась, и мы просто общались.

А в прошлом году у меня умер гражданский муж. И опять стало очень сложно. Тогда я написала Ирине Борисовне. Она ответила: «Приходи. Я же тебе говорила. Для вас я есть. Сколько надо, столько и ходите».

Я три месяца ходила, брала здесь обеды. Если бы не Ирина Борисовна, мои дети… (плачет).

Сейчас у меня свой небольшой бизнес, тоже делаю обеды — салаты, плов, блины. А потом я узнала, что она, оказывается, болеет. Встретила ее в больнице. Сказала, что и сама не знала. Я снова ее поблагодарила: «Если бы не Вы, я бы в городе не выжила». Ни один родственник мне не помогал, никто.

И самое обидное. Когда я в первый раз сюда пришла, тут столько людей было. И я думала, что на похоронах будет очередь как в Мавзолей, но оказалось, что нет. Может, это ковид виноват? Были только дети, внуки и вот нас несколько человек. От этого очень больно.

И обидно, что мэрия не поддерживает. Сколько она делала запрос, сколько писала. Ну хоть Человеком года стала».

Примечание. Ирина Гузова — лауреат премии «Якутянин года — 2018». В первые годы она выиграла несколько разных грантов, но их не хватило, чтобы покрыть все расходы. Ей помогали, чем могли, обычные граждане, частные предприниматели, отдельные предприятия. За что она им всем была очень благодарна.

«Пусть видит, что я благодарный человек»

Надежде Яковлевне Явленских 82 года. Вернее 82 годика, как она сама кокетливо говорит. Живет в 17 квартале в квартире на втором этаже. У нее травма ноги. С трудом передвигается по квартире с тросточкой. Но, несмотря на это, она приехала на автобусе на поминки в другой район города, чтобы почтить память Ирины Борисовны.

Сколько времени на это у нее ушло, знают только бог и сама Надежда Яковлевна. Но она об этом не говорит. На вопрос, как ей это удалось, смеется: потихоньку да с людской помощью. С юмором относится к своим болячкам и к жизни. Говорит: позитивное мышление помогает нам жить.

«В столовую меня пригласили на проводы зимы. А там был мальчик-инвалид — 50 годиков. А думает как пятилетний ребенок. Читать-писать не умеет. А мне хоть и 82, но я еще коммунист, ого-го, у меня отец революцию делал. Святое дело — делать добро. И я, такая добрая, взялась его учить читать. Три месяца занимались.

И есть еще там баба Валя, блокадница. И вот мы втроем как-то сгруппировались: Валя, я и Виталя. Проводы зимы отмечали, сдружились, общались. А общение для нас же великая вещь.

Ирина Борисовна где-то находила деньги и устраивала нам праздники. Украшала здесь все. Даже бутылку нам ставила на праздники и целлофанчик конфет там. А нам что, много надо, что ли. Приятно. Вот так проводили вместе время.

Многое для людей она сделала. Святой человек. Поэтому я посчитала: могу не могу, а я должна проводить ее в последний путь. Пусть она меня видит, что я благодарный человек. Добро надо поминать добром».

Надежда Яковлевна пришла проститься с Ириной Борисовной из другого района города несмотря на то, что с трудом ходит

«Герой нашего времени»

Та самая баба Валя, Валентина Серафимовна Кобелева, 85 лет.

«Я сама работала поваром, и шефом тоже. Могу приготовить все это сама. Но у нас были все продукты, было из чего готовить. А этот человек, царствие ей небесное, находила все сама. Это же надо где-то накопытить, добыть, чтобы приготовить. И причем все время. И она находила. Может, это унижение — просить. Но ей надо было это делать, и она делала. Мужественный человек.

Иногда она работала одна. Я подхожу к ней и говорю: давайте вам помогу хотя бы посуду помыть. Но она не разрешала. Зато я носила обеды двоим, одной 90 лет, соседка моя. Другой 80.

Ирина Борисовна очень тяжело болела. Кто никогда не болел, он этого не поймет. Работала до последнего. Герой нашего времени. И когда кто-то начинает шипеть, я говорю: «Заткнись. Тебя сюда за хвост тащат? Нет. Обеды хорошие, что вам еще надо?»

Я очень благодарна родственникам, коллективу, всем, кто помогал ей во всем. Огромное-огромное уважение от всей души к этим людям. Пускай ей там будет царствие небесное. И все добро, что она делала, пусть ей там вернется».

Примечание. В социальной столовой очень давно не было ремонта. Потому что каждый раз, когда вставал выбор — потратить деньги на ремонт или на обеды людям, Ирина Борисовна всегда выбирала второе. В результате сейчас заведение находится в плачевном состоянии. Возможно, замечания посетителей были связаны как раз с этим. Было бы здорово, если бы нашлись люди, готовые поделиться стройматериалами, сантехникой, новой дверью, да и просто новыми шторами. А еще лучше — сразу их поменять.

Фото: социальная столовая

«Как мамка нам была»

Есть у Ирины Борисовны в друзьях десантники ВДВ. Суровые, здоровые, как шкаф, мужчины. Но Ирину Борисовну слушаются и уважают как маму родную.

В кафе «Графский берег» (социальная столовая работает по вторникам, четвергам и субботам, в остальное время это кафе) им всегда рады. А они, в свою очередь, стараются оправдать доверие хозяйки. Следят за порядком, чтобы разные пьяные компании не буянили. Такого рода местная добровольная охрана.

«Мы ей привозили продукты и вещи для нуждающихся, — рассказывает Валерий, — одежду там, игрушки. Она раздавала кому нужно. До этого я носил в церковь на Ушакова. А один раз привез больше обычного, они давай там рыться в вещах: это берем, это не берем. Я понять не могу, говорю: «Это нужные вещи, берите все. Что вы, как на рынке, копаетесь?» А они: «Нет, мы выборочно». Мы все сложили обратно: значит, ты не нуждаешься, если стоишь роешься. Развернулись, позвонил: «Борисовна, тебе надо? Малоимущим, для взрослых и для детей». В общем, привез сюда. А она: о, это же дорогие вещи! Я говорю: раздай тем, кто нуждается. И она раздавала.

Мы думали, на похоронах будет кто-то из правительства, из мэрии. Но никого не было».

«Всегда в заботах, в хлопотах»

Неизвестный подписчик: «Об Ирине Борисовне мы узнали, как и все, из новостных публикаций о социальной столовой. И мы с мужем решили по мере возможности помогать продуктами столовой. Каждый раз нас встречала Ирина Борисовна. Всегда в заботах, в хлопотах. Женщина с большим сердцем и широкой душой».

Спиров: «Почти год назад приходил брать интервью у Ирины Борисовны. Только меня завидев, предложила покушать: совсем худеньким ведь выглядишь. Вежливо отказался, ибо голодающим нужнее, чем мне. На протяжении всего разговора было больно слышать в ее голосе ноты искреннего непонимания, почему власти не могут помочь столовой. Человек большой души в этом тщедушном чиновничьем мире. Вечная память Ирине Борисовне».

Дочь Ирины Гузовой Марина назвала социальную столовую в честь мамы и продолжила ее дело. К 1 июня она готовит праздник для детей из многодетных, малоимущих семей и детского дома. Будут игры, конкурсы, накрытые столы и море веселья.

Помочь ей в ее нелегком пути можно по телефону 8 914-274-39-42. В социальной столовой всегда рады любой помощи и никогда от нее не отказываются.

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