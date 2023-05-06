Скончалась владелица единственной социальной столовой Якутии Ирина Гузова

Ирина Гузова. Фото: yakutskcity.ru

Утром в субботу, 6 мая, скончалась владелица единственной в Якутии социальной столовой Ирина Гузова, об этом сообщило издание SakhaDay со ссылкой на близких общественницы.

Ирина Борисовна была председателем Промышленного округа Якутска и владелицей кафе «Графский берег». Чтобы помочь нуждающимся из своего округа, она открыла шесть лет назад на собственные средства социальную столовую, где бесплатно кормила граждан.

Постепенно об удивительной женщине и ее вкусных обедах узнали и в других частях города. И к ней стали приходить одинокие пенсионеры, многодетные семьи, находившиеся в трудной жизненной ситуации, из других округов. Сердобольная женщина не смогла им отказать.

За все эти годы столовая и ее хозяйка пережили много испытаний и трудностей. Им помогали отдельные граждане, организации, предприятия республики. Первое время даже удавалось выигрывать гранты, но расходы всегда превышали поступления. Когда стало совсем туго, она продала свою квартиру, чтобы расплатиться с долгами. А на остатки средств продолжила дарить тепло своего сердца.

В последний год благотворительница испытывала сложности со здоровьем. Она попала в больницу. Но даже болезнь не смогла заставить эту сильную женщину перестать помогать нуждающимся.

И в память о ней мы хотим собрать истории тех, кому она помогла. Если вы один из них и хотите поблагодарить Ирину Борисовну, напишите, пожалуйста, нам в чат-бот. Вот ссылка.

А завтра, несмотря ни на что, родные Ирины Борисовны поздравят пожилых людей в ее кафе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ксения Собчак помогла собрать социальной столовой в Якутске 1,5 миллиона рублей (подробнее)

Пять лет бесплатных обедов. Социальная столовая Якутска отметила свой юбилей (подробнее)

Владелица бывшей социальной столовой Якутска Ирина Гузова попала в больницу (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.