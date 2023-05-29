В Якутии бывшему замминистра Афанасьеву вынесли неожиданно жесткий приговор за получение взятки

Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Якутии

29 мая Якутский горсуд признал виновным бывшего замруководителя министерства сельского хозяйства Якутии Василия Афанасьева в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «КП – Якутия» сообщили в пресс-службе суда.

Бывший чиновник приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 30 миллионов рублей и запретом занимать должности государственной службы сроком на 14 лет. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что это довольно суровый приговор, к тому же сумма штрафа практически рекордная среди осужденных за коррупцию.

Напомним, что Афанасьев был задержан 24 мая 2021 года по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Видео его задержания стало поводом для обсуждения в сети.

В отношении Афанасьева было заведено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Дело заведено по материалам проверки, проведенной прокуратурой республики и сотрудниками УЭБиПК МВД по Якутии.

Как считает следствие, в 2018 году Афанасьев узнал, что в сельскохозяйственном потребительском кооперативе Хангаласского района специально завышают объемы молока, чтобы получать завышенную субсидию.

Чиновник обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий, общая сумма которых составила свыше 40 миллионов рублей.

Как считает следствие, с 2018 по 2021 год заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1,1 миллиона рублей путем перечисления средств на его личную банковскую карту.

Также в ходе проверки установлено, что на банковский счет чиновника со сторонних счетов с 2018 по 2020 год поступило более 15,9 миллиона рублей. При этом сведения о данных средствах заместителем министра сокрыты, в справках о доходах не отражены. Указанная сумма кратно превысила задекларированный доход должностного лица и членов его семьи за рассматриваемые периоды.

Василий Афанасьев был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства Якутии осенью 2018 года. После заведения дела его уволили из министерства и поместили в СИЗО на два месяца.

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