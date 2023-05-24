Бывшему замминистра сельского хозяйства Якутии, жестко задержанному два года назад, вынесут приговор

Фото: скриншот видео СУ СК РФ по Якутии

Экс-замминистра сельского хозяйства Якутии Василию Афанасьеву 26 мая вынесут приговор в Якутском горсуде.

Он был задержан ровно два года назад, 24 мая 2021 года по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Видео его задержания стало поводом для обсуждения в сети.

На оперативном видео МВД бойцы спецназа у гаражей вытаскивают Афанасьева из машины, прием один из них неудачно делает ему подсечку. Позже чиновника ставят на колени и кладут лицом на землю, заламывая руки. Многие пользователи интернета раскритиковали действия спецназа при его задержании, указав, что они были чрезмерными.

В чем обвиняется бывший замминистра

В отношении Афанасьева было заведено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Дело заведено по материалам проверки, проведенной прокуратурой республики и сотрудниками УЭБиПК МВД по Якутии.

Как считает следствие, в 2018 году Афанасьев узнал, что в сельскохозяйственном потребительском кооперативе Хангаласского района специально завышают объемы молока, чтобы получать завышенную субсидию.

Чиновник обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий, общая сумма которых составила свыше 40 миллионов рублей.

Как считает следствие, с 2018 по 2021 год заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1,1 миллиона рублей путем перечисления средств на его личную банковскую карту.

Также в ходе проверки установлено, что на банковский счет чиновника со сторонних счетов с 2018 по 2020 год поступило более 15,9 миллиона рублей. При этом сведения о данных средствах заместителем министра сокрыты, в справках о доходах не отражены. Указанная сумма кратно превысила задекларированный доход должностного лица и членов его семьи за рассматриваемые периоды.

Василий Афанасьев был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства Якутии осенью 2018 года. После заведения дела его уволили из министерства и поместили в СИЗО на два месяца.

Первое судебное заседание прошло 15 июня 2022 года. А теперь судья Якутского горсуда готов вынести приговор.

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