С особой жестокостью. Якутянину вынесли приговор за сожжение человека в машине

Фото: СУ СК РФ по Якутии

29 мая Верховный суд Якутии признал виновным 33-летнего уроженца Сунтарского улуса, который поджег машину со своим приятелем внутри. Об этом сообщают пресс-службы Верховного суда и прокуратуры республики.

7 мая 2022 года на участке местности «Эрчинэй» возле села Крестях Сунтарского района был обнаружен сгоревший автомобиль, внутри которого был обугленный труп. Следователи выяснили, что одним из последних в машине побывал знакомый погибшего.

Мужчина рассказал, что машина загорелась из-за несчастного случая. Мол, будучи пассажиром, он решил закурить сигарету, но в салоне находилась канистра с бензином, которая стремительно вспыхнула. Мужчина успел выскочить, а его приятель-водитель сгорел заживо.

Поэтому следователи сперва возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Но чем дальше продвигалось расследование дела, тем больше у них сомнений возникало.

Окончательную точку поставило экспертное исследование, показало, что причина возгорания несколько иная.

Выяснилось, что в тот день оба мужчины выпивали в автомашине пострадавшего. Между ними возник конфликт, хозяин машины упрекнул осужденного за то, что он без разрешения самовольно слил бензин из канистры в автомашине. Последней каплей стало оскорбление семьи осужденного.

Когда водитель уснул в машине, его разгневанный приятель, выйдя из нее, облил потерпевшего бензином и поджог. Бедняга обгорел практически полностью, диагностированы термические поражения 79% тела. Он умер на месте.

Во время допроса в судебном заседании осужденный рассказал свою версию произошедшего, якобы возгорание произошло случайно из-за сигареты. Однако, в ходе допроса и согласно проведенной пожарно–технической экспертизе был доказан факт умышленного поджога.

Свою вину осужденный признал только частично, возместив потерпевшей стороне материальный ущерб за уничтожение автомашины.

Его приговорили по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ч.1 ст. 167 Уголовного кодекса РФ (умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба) на 16 лет и два месяца в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции.

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