В результате пожара на Притузова в Якутске семья с пятью детьми осталась без крыши над головой

Фото: МЧС Якутии

В редакцию «КП — Якутия» обратилась младшая сестра матери семейства, жившего в том самом сгоревшем доме на Притузова. Она рассказала, что ее сестра, зять и пятеро племяшек в результате пожара лишились всего имущества.

«Все были дома, когда началось возгорание. Огонь очень быстро прошел. Дети выбежали, укутавшись в одеяла. Погибшая бабушка жила в соседней квартире. Кошка и собака моих сестренок тоже погибли. Сейчас все остановились у мамы, нашей бабушки», — рассказала она.

Отец семейства Валерий работает охранником в спорткомплексе «Модун». Мама Лида — уборщицей во Дворце детского творчества. Там нам подтвердили информацию, что действительно у них есть такой сотрудник и у нее сгорел дом.

Четверо детей — школьники, старший сын — студент.

Сейчас им очень нужны одежда, вещи и деньги — все, чем можно помочь. Для мамы: одежда 48 размера, обувь — 39. Папа: одежда 50 размера, обувь — 42. Сыновья 20 и 17 лет: одежда 50-52 размера, обувь — 42 и 47. Дочь 14 лет: одежда 40-42 размера, обувь — 37. Девочки-близняшки 11 лет: одежда 46-48 размера (пухлые), обувь — 37.

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Напомним, вечером 26 мая произошел пожар в аварийном доме на Притузова. Ветер быстро разогнал огонь. Пожар был такой силы, что лопнули стекла в окнах многоэтажного дома напротив. Осколки посыпались на асфальт. На месте пожара обнаружили тело женщины 1958 г.р.

Как сказали погорельцам, причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог.

Фото предоставлено сестрой матери семейства

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