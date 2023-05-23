В Якутии задержали пьяного мужчину, обстрелявшего магазин из ружья

Фото: скриншот видео МВД по Якутии

Мы ранее писали, что 21 мая в посёлке Нижний Бестях пьяный тренер по вольной борьбе устроил стрельбу по магазину «Гульназ», который находился на улице Алданская.

МВД по Якутии выпустила уточняющую информацию. В тот день после сообщения о стрельбе на место происшествия выехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Был задержан 45-летний местный житель, у него изъяли зарегистрированное на него охотничье ружьё калибра 7,62 мм, а также патроны.

Предварительно установлено, что пьяный мужчина выстрелил по магазину из хулиганства. Ранее говорилось, что потерпевших нет, но на самом деле пострадали двое — они поранились осколками стекла.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Как пишет SakhaDay со ссылкой на хозяйку пострадавшего магазина, мужчина разозлился не из-за того, что ему не продали там алкоголь, как сообщалось ранее. Возле магазина он поссорился со своим другом, который якобы не дал ему сигарету. Тогда мужчина сходил домой за охотничьим ружьем и по возвращению начал стрелять по воздуху, куда глаза глядят.

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