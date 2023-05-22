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НовостиПроисшествия22 мая 2023 6:11

В Якутии пьяный тренер стрелял из охотничьего ружья

Он разозлился, что ему не продали алкоголь
Мария МАКАРОВА
Фото: скриншот видео t.me/crimyakutiaru

Фото: скриншот видео t.me/crimyakutiaru

21 мая в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского района произошла стрельба, сообщает издание «Якутск вечерний».

Оказалось, что нетрезвый тренер по вольной борьбе начал стрелять из охотничьего ружья Armsan. Мужчину задержали.

По информации издания SakhaDay, мужчина разозлился на то, что ему не продали алкоголь (в Якутии розничная продажа алкоголя запрещена после восьми часов вечера). Он произвел выстрелы по магазину «Гульназ», который находился на улице Алданская.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Однако правоохранительные органы пока официально не прокомментировали этот случай.

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