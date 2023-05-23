В поисках молний-поджигателей. Как работает сеть грозопеленгаторов в Якутии

В Якутии хотят вычислить долю лесных пожаров, начинающихся от ударов молний Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Каждый год сухие грозы называют одной из основных причин лесных пожаров. Чтобы изучить этот феномен, летом 2022 года фонд «Синет Спарк» развернул в республике сеть грозопеленгаторов. «КП – Якутия» узнала, к каким выводам пришли исследователи после начала эксперимента.

Источник: "Синет Спарк"

Как показывает карта горения Якутии, за последние 40 лет чаще всего страдали от огня леса на территории Лено-Вилюйского междуречья и на левобережье Алдана. Поэтому индикаторы для отслеживания гроз установили на метеостанциях гидрометцентра в Якутске, Алдане, Олекминске, Мирном, Вилюйске, Бердигестяхе. Система охватывает примерно пятую часть крупнейшего региона России.

Разряд, еще разряд! Как ищут грозы в Якутии

Грозопеленгатор представляет собой антеннк с платой широкополосных усилителей, GPS-приёмником и блоком контроллера, где спрятан источник питания, WiFi/3G роутер и LCD монитора с проводами.

Как выглядит грозопеленгатор. Источник: "Синет Спарк"

Ничем не примечательная антенна способна уловить электромагнитное излучение грозовых разрядов. Этот сигнал оцифровывается и его параметры вместе с указанием точного времени передаются на центральный сервер, где рассчитываются координаты молнии. Кроме того, система учитывает ежедневные данные о термоточках с космоснимков, осадках и индексе пожароопасности по метеоусловиям.

Оборудование произведено российской компанией «Алвес», которая разрабатывает такие индикаторы с 1991 года. Данные из Якутии в режиме реального времени можно увидеть на сайте грозопеленгационной системы Росгидромета и сайте оперативного мониторинга лесных пожаров Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН. В «Синет Спарк» сообщили, что данные также использовались для координирования маршрутов патрулирования бортов Авиалесоохраны в 2022 году.

Молнии-поджигатели объявлены в розыск!

Чтобы определить, сколько пожаров разгорается от ударов молний, в «Синет Спарке» разработали свой алгоритм.

– Специалисты искали возгорания в радиусе 3 километров от каждого зарегистрированного разряда молнии. Поиск велся в течение 10 дней, предшествующих удару, и спустя столько же дней после грозы. Молнии могут представлять опасность не только в день грозы. 7-10 дней – это консенсусное решение, к которому склоняется научное сообщество, – рассказал руководитель проекта Тимур Алексеев.

Если термоточек не было, а после появились, то молния отмечалась как потенциальный «поджигатель». Затем по спутниковым данным искались стартовые точки пожаров. Если за 10 дней до возгорания в 3 километрах регистрировался разряд с небес, то такой пожар получал статус «возникший от молнии».

Пример поиска пожара, возникшего от молний. Источник: "Синет Спарк"

Порой вспышки света, сопровождающиеся громом, возникают и без дождя. Такое удивительное явление природы называют сухими грозами. Именно их в оперштаб Якутии назвал в числе основных причин масштабных лесных пожаров 2021 года. Чтобы их вычислить, для каждого разряда высчитывалось значение суточного количества осадков в точке удара молнии по данным спутников GPM.

Исследования продолжатся, а сеть расширится

Согласно выводам «Синет Спарка», пожароопасный сезон 2022 года в Якутии выдался одним из наименее слабых за последние 20 лет. Но одного лета мало для серьезных выводов, для более корректного определения молний-поджигателей необходимо накопить данные хотя бы за 2-3 года, а также увеличить число индикаторов для отслеживания грозовых разрядов.

– В прошлом году пожары, находились на юго-востоке и западе республики, то есть за пределами зоны охвата сети грозопеленгаторов. С учетом этого невозможно сделать корректную оценку доли пожаров, возникших от молний. Предварительно исследование показало, что сухие грозы не являются главным источником возникновения лесных пожаров, – заключил Тимур Алексеев.

Разница между сухими и обычными грозами. Источник: "Синет Спарк"

«Синет Спарк» безвозмездно передал все оборудование Институту космофизических исследований, который продолжит изучать влияние сухих гроз на возникновение пожаров в Якутии.

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