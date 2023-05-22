Дискредитировал партию котом. В Якутии кандидата исключили из праймериз за фото животного

Фото: скриншот с pg.er.ru

Интересный казус возник в Якутске на предварительном голосовании (праймериз) от партии «Единая Россия». Один кандидат, 20-летний студент СВФУ Стас выдвинулся на праймериз в качестве кандидата в депутаты в Якутскую гордуму по Ойунскому одномандатному избирательному округу.

На официальном сайте партии в разделе биография вместо своего фото он разместил фото белого котика. Пока неизвестно, это его домашнее животное или просто картинка из интернета. Возможно он просто легкомысленно отнесся к голосованию и посчитал, что этого никто не увидит.

Но на этот факт обратили внимание в якутских телеграм-каналах. Первым его обнаружил журналист Виталий Обедин. Благодаря своей ленивой милой мордочке котейка моментально завоевал сердца избирателей:

«За такого кандидата я бы проголосовал»

«Это лучший кандидат на сегодня»

«Самый достойный кандидат, все голосуем за него»

Так писали они, подчеркивая, что поддерживают кота, а не самого кандидата. После привлечения внимания, фото кота исчезло, а вместо него появилось уже настоящее фото кандидата. Однако оргкомитет партии посчитал, что проступок очень серьезный. 19 мая они исключили Стаса из списка кандидатов предварительного голосования.

Фото: t.me/ViktorFedorovTumen

В документе, который опубликовал депутат Ил Тумэн Виктор Федоров, говорится, что «в отношении кандидата выявлены обстоятельства, являющиеся основанием для отказа в регистрации. Допущены действия, дискредитирующие партию или иные действия, наносящие ущерб политическим интересам партии».

Отмечается, что размещение фото животного на официальном сайте предварительного голосования является основанием для исключения организационным комитетом кандидата из списка предварительного голосования.

В пресс-службе партии «Единая Россия» «КП – Якутия» подтвердили данный факт. Пока редакция не располагает комментарием бывшего кандидата Стаса.

Напомним, что в Якутии 22 мая началась процедура предварительного голосования партии «Единая Россия». Она продлится до 28 мая. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, пойдут осенью на выборы от лица партии.

Голосование за кандидатов-участников предварительного голосования проходит в электронном формате с 22 по 28 мая на сайте PG.ER.RU.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты, журналисты, общественники. Кто в Якутии выдвинулся на праймериз «Единой России» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.