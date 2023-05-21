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НовостиОбщество21 мая 2023 5:53

Спасатели и правительственная комиссия вылетели в Таттинский район Якутии, где сложная паводковая обстановка

Они будут базироваться в селах Ытык-Кюель и Кыйы
Мария МАКАРОВА
Фото: t.me/sadovnikovdd

Фото: t.me/sadovnikovdd

23 спасателя Службы спасения Якутии вылетают в Таттинский район, где сохраняется сложная паводковая обстановка, сообщил в своем телеграм-канале первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников.

«Базироваться они будут в селах Ытык-Кюель и Кыйы. Также из Усть-Алданского района завтра будут передислоцированы 6 спасателей. А на месте в поисково-спасательном отряде есть 9 человек. Таким образом, 38 спасателей будут работать в Таттинском улусе», — добавил он.

Также в Таттинский района вылетает правительственная комиссия под руководством Дмитрия Садовникова. Туда же направлен руководитель ГоскомОБЖ Якутии Дмитрий Лепчиков и начальник Службы спасения Якутии Иннокентий Андросов.

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