На реке Лене на участке Табага — Якутск — Кангалассы наблюдается редкий ледоход

Фото: sakha.gov.ru

По состоянию на 8 часов утра 21 мая активная фаза ледохода на реке Лене проходит по территории Хангаласского, Намского, Усть-Алданского, Кобяйского районов и по городского округа «город Якутск», сообщает оперштаб республики.

Нижняя кромка ледохода наблюдается ниже поселка Сангар Кобяйского района, верхняя — у города Покровска.

На участке Табага — Якутск — Кангалассы суточный рост составляет 30-50 см и наблюдается редкий ледоход, у микрорайона Кангалассы уровень воды 854 см составляет при критических 1000 см.

У села Арбын (Сыгыннах) Намского района уровень воды составляет 878 см при критических 897 см (+6 см за 4 ч), средний ледоход. Подтоплено 14 дворовых территорий, два жилых дома.

С 21 по 24 мая на участке Покровск — Якутск — Кангалассы ожидается выход воды на пойму и подтопление пониженных участков микрорайона Даркылах.

На реке Амга в Амгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Продтоплены дворовые территории в населенных пунктах села Амга (43 дворов) и Чапчылган (28 дворов). Отсутствует проезд в села Бологур и Оннес, а также Сергэ-Бес и Сулгача.

При продвижении волны паводка могут быть подтоплены села и автодороги Чурапчинского и Таттинского районов.

Также ледоход продолжается на реках Алдан, Вилюй, Колыма. На реках Яна и Индигирка наблюдаются закраины и вода на льду.

За ледоходом в Якутии онлайн можно наблюдать по ссылке.

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