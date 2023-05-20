В Якутии ввели режим ЧС из-за подтопления сел в районе реки Амга

Фото: Оперштаб Якутии

В Якутии объявили режим ЧС из-за подъема уровня воды на реке Амга. Сейчас там проходит ледоход – местных жителей МЧС заблаговременно предупреждало о возможном затоплении и призывало подготовиться к эвакуации. Сообщается, что уровень воды на реке перевалил критическую отметку.

«В Амгинском районе введен режим чрезвычайной ситуации, наблюдается повышение уровня воды на участке Буяга-Амга. Проезд отсутствует в села Сэргэ Бес, Сулгачча, Бологур, Оннес. Население заблаговременно информировано. Для информирования населения осуществлен также запуск местных систем оповещения», – доложили в службе спасения.

Сейчас в Амгинском районе подтоплены три села: в Амге подтопило 38 дворовых территорий, в селе Чапчылган - 25 дворов, а в селе Промкомбинат из-за прихода воды эвакуировали рогатый скот. По прогнозам, в ближайшие сутки в районе села Амга продолжится рост уровня воды.

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