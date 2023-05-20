Спасенный якутянами теленок овцебыка начал осваиваться в зоопарке

Фото и видео: "Роев Ручей"

Теленок овцебыка, спасенный якутскими вахтовиками на Таймыре, начал осваиваться в зоопарке. Накануне Алану – так назвали животное, – переправили в красноярский «Роев Ручей». Там овцебыка встретили и поселили в вольер, но теперь перед специалистами стоит сразу ряд непростых проблем.

– Сейчас ветеринарным врачам парка предстоит решить очень непростую задачу - компенсировать девочке полностью отсутствующий материнский иммунитет. Вторая непростая задача – дать девочке друга. Овцебыки - социальные животные и не переносят одиночества. И даже наша Женя - любимица всех крупных копытных, скорее сойдет за маму, чем за друга, – отметил глава зоопарка Андрей Горбань.

Пока Алана находится в карантинном вольере. По словам сотрудников, новая гостья весела и игрива, в вольер ей помимо сена поместили игрушки. Посетители увидеть Алану смогут не раньше чем через месяц – таковы правила карантинного пребывания для новых животных.

Напомним, что Алану в начале мая случайно нашли якутские рабочие с предприятия «Алмазы Анабара». Вахтовики заметили тушу мертвой самки овцебыка, рядом с которой обнаружили маленького теленка. Его забрали на предприятие, и вовремя – к месту где нашли Алану уже направлялась стая волков.

Однако оставлять теленка в подобных условиях было нельзя, поэтому вахтовики попросили помощи у властей региона и зоопарка. Напоследок Алане написали на транспортировочном ящике «Живи долго долго и счастливо», «Этэҥҥэ айаннаа!!!» («Удачной дороги!!!») и отправили к специалистам.

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