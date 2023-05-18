«Кот проглотил отвертку сам». Якутские ветеринары удивились обвинениям про жестокое обращение с животным

Кот Музик после операции. Фото: Якутск Вечерний

Вряд ли ветеринары якутского города Среднеколымска ожидали, что их сообщение об успешной операции над котом Музиком (да-да, не Мурзиком), проглотившим отвертку, вызовет столько внимания.

Об этом случае неделю назад мы написали со ссылкой на Департамент ветеринарии Якутии. В ветеринарный пункт Среднеколымска обратился хозяин кота Музика. Обследование показало инородный предмет, который требовалось извлечь хирургическим путем. Каково же было удивление врачей, когда из тонкого кишечника они достали… 20-сантиметровую отвертку с острым концом.

Операция прошла успешно, кот чувствует себя прекрасно. К счастью, инструмент не повредил внутренние органы. Как обычный домашний кот сумел заглотить столь необычный предмет осталось загадкой и для его хозяина. По его словам, предположительно с этого момента прошло больше недели.

Операция прошла успешно. Фото: Департамент ветеринарии Якутии

После того как история облетела по СМИ, некоторые зоозащитники усмотрели в этом жестокое обращение с животными. Они уверены: кот не мог сам проглотить отвертку, это сделал человек, возможно даже сам хозяин. На это обратил внимание даже сенатор Андрей Клишас, а юрист Алексей Прянишников даже обратился в МВД по Якутии с заявлением «о проверке обстоятельств инцидента, сильно смахивающего на жестокое обращение с животными».

Видя такой резонанс, ветеринары Среднеколымского района поспешили рассказать, что не усматривают в этом жестокое обращение. Как сообщила SakhaDay сотрудница, оперировавшая Музика, они просто хотели поделиться радостью и не ожидали хейта. Сам владелец котика тоже возмущен и расстроен обвинениями в жестокости.

– Мы считаем, что Музик проглотил отвертку в тот день, когда хозяина не было дома. Тогда, по рассказам домочадцев, кот вел себя как обычно. Спустя пару дней начал меньше есть, но пил воду. По возвращению хозяин нащупал в животе кота что-то твердое и обратился в лечебницу. У нас нет ни аппарата УЗИ, ни рентгена, чтобы сделать снимок. Коллеги предположили, что кот заглотил что-то мелкое и поставили рвотную инъекцию. А когда хозяин обратился повторно, решили уже оперировать, – рассказывает ветеринар.

Как кот мог проглотить отвертку

По ее словам, скорее всего Мурзик играл с рукоятью отвертки, прыгнул с ней с высоты, не рассчитал размер отвертки. И когда он приземлился, то отвертка прошла внутрь тупой стороной. Что можно считать везением, ведь если бы она вошла острой стороной, то изрезала бы бедняге все внутренности.

Ветеринар опровергает версию, что коту засунули отвертку через задний проход, ведь инструмент вытащили из тонкого кишечника, а не толстого. А отвертка принадлежит именно хозяину кота. К тому же у него нет детей, которые могли бы так поступить с Музиком.

Операция прошла 12 мая. 17 мая ветеринары уточняли состояние Музика – он прекрасно себя чувствует – ест, пьет, бегает и прыгает.

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