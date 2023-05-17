Каждый третий россиянин зарабатывает на своем хобби

Фото: Одноклассники.ру

Социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским центром сервиса Зарплата.ру провела исследование и выяснила, что хобби приносит доход 34% россиян. В исследовании приняли участие 4600 человек, выборка репрезентативна для российского сегмента интернета.

По итогам проведенного исследования, у 92% россиян есть хобби. 43% из тех, кто зарабатывает на своих хобби, продают товары, 38% – оказывают услуги, 9% – зарабатывают на создании контента. При этом 37% реализуют собственные изделия и услуги через социальные сети. Половина участников опроса, зарабатывающих на своих увлечениях, отмечают, что занимаются хобби более пяти лет.

Фото: Одноклассники.ру

В топ-5 хобби, которые помогают россиянам зарабатывать деньги, вошли:

рукоделие (35%),

рисование (10%),

садоводство (8%),

спорт (7%),

интеллектуальные игры (6%).

Сергей Томилов, директор по контенту ОК:

«Мы хотим, чтобы люди могли не только находить и выкладывать интересный контент о своих увлечениях в соцсети, но и иметь возможность зарабатывать благодаря своим хобби. Для этого мы запускаем разные программы поддержки авторов, даем возможность пользователям продавать свои товары и услуги прямо в профиле или группе в ОК. Уже сейчас наиболее успешные авторы зарабатывают в ОК до 100 тысяч рублей в месяц, в первую очередь в самых востребованных категориях увлечений: рукоделии, кулинарии и путешествиях. В сервисе «Увлечения» тематический контент смотрят более 21 миллиона человек в месяц: мы видим, что они активно подписываются на блогеров, которые делают вещи (одежду, сувениры и многое другое) своими руками, создают гайды по здоровому питанию, продают авторские экскурсии или туры в необычные места страны».

В числе наиболее редких увлечений респонденты отметили кутюрную вышивку, декорирование стен венецианской штукатуркой, печное ремесло, судомоделизм, радиотеатр, изготовление сванской соли.

Как сообщили участники опроса, получающие доход благодаря собственным увлечениям, 78% из них зарабатывают в месяц от 1 тысячи до 10 тысяч рублей, 11% – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, 5% – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, 3% – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, 3% – более 100 тысяч рублей. При этом среди всех опрошенных больше всего удается зарабатывать на хобби респондентам 35-44 лет (36%), далее следуют более старшее в поколение – 45-55 лет (35%) и опрошенные до 34 лет (29%).

Исследование ОК и Зарплаты.ру также показало, что свой заработок «увлеченные» россияне тратят на дальнейшее развитие хобби (42%) или свои нужды (48%) либо делают с него накопления (10%).